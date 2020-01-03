外送員滿街跑，現在不必過度擔心工作的保險缺口了!外送平台 foodpanda率先響應臺北市政府制定的「臺北市外送平台業者管理自治條例」(草案)，即日起調整保險內容，確定與國泰世紀產險投保，提供全台上萬名外送夥伴優於現行法規的團體傷害保險保障，最重要的是，保費「全部」由 foodpanda 負擔。

這張保單的主要內容是，因意外傷害致失能或死亡保障最高200萬元，保單還涵蓋意外傷害醫療險實支實付型最高給付3萬元，及日額支付型每日1千元；調整後， foodpanda 外送員的意外事故身故失能保險額度與去年相比，提升至200萬元，且增加實支實付型及日額支付型項目，擁有更堅實的意外事故保障。

保險是外送員最後一道防線，Foodpanda 表示，為打造保障，但又要保有自由彈性的服務環境，領先業界透過3大執行要點達成，包括「加強交通安全訓練及宣導」、「優化承攬行為準則」及「提供優於現行法規的保險內容」持續優化服務準則及保障，落實企業社會責任。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，foodpanda對台灣市場有長期投入的決心，關心並重視每位外送夥伴的安全及身心狀態， foodpanda 一直以來都提供外送員優於承攬關係且優於主要同業的的保障內容，將調整並帶來更堅實的意外事故保障。

面對產業發展，方俊強進一步表示，美食外送平台為新經濟模式，foodpanda持續配合政府機關的指導、努力建立能與時俱進的企業型態，不僅提供消費者外送的便利，更希望能提供台灣整體勞動環境更好的工作機會，並為台灣長期的經濟成長盡一份心力。

(中時 )