智慧手機不斷推陳出新，隨著科技進步，人們對於手機的功能要求也越來越高，但哪些經典手機令人難忘呢？外媒近日評選出近10年最佳手機，第一名為HTC One M8，打敗了iPhone 4。

外媒《Tech Radar》評選過去10年最好的5款智慧手機，第1名到第5名依序為HTC One M8、Galaxy S7 Edge、Moto G、 iPhone 4、OnePlus 3。報導指出，HTC One M8圓潤的金屬金身手感絕佳，還有高素質的螢幕、雙鏡頭以及BoomSound揚聲器，讓人印象深刻，因此給它第1名。

三星Galaxy S7 edge位居第2，因其曲面螢幕技術更加成熟，外觀、續航力與相機也很出色。第3名的Moto G，則是以實惠的價格替中階手機設立標準，成為CP值超高的好機。iPhone 4排在第4名，首度採用玻璃後蓋、金屬邊框展現好質感。OnePlus 3比同年的旗艦機款便宜一半，可說是當時的「旗艦殺手」，因此被評選為第5名。

針對該排行榜，網友紛紛表示認同，在批踢踢留言：「M8真低猛」、「服了」、「以前的HTC是很不錯啊」、「M8拿過實機看過設計 真的是HTC設計最平衡的，M7的喇叭孔搞死一堆廠商 M8改貼片就好很多」、「M8真的讓人印象深刻」、「有買~如果用現在的旗艦規格塞進M8我會買單」、「m8背和邊框一體成型握起來真的舒服」、「真的不錯，怎麼摔都沒壞」。

不過也有網友感嘆：「回不去了」、「都是歷史了」、「HTC要重返榮耀的話，要出復刻版的M8才行」、「當年是經典，但行銷包裝太爛」、「往事只能回味」、「HTC最有創意的年代」、「M8確實很棒啊，可惜公司後來就那樣」。

(中時電子報)