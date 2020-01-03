美國總統川普日前宣布美陸第一階段貿易協議將於15日在白宮與大陸高級代表簽署，之後將親赴大陸展開第二階段談判。具外媒引述陸專家分析，川普可能藉著訪陸期間，特別針對大陸經濟體制改革，向北京要求更多讓步。

川普先前推文指出，美陸雙方將於15日在白宮簽署非常龐大且廣泛的第一階段貿易協議，大陸高級代表將蒞臨現場，而他之後也將親赴北京，展開第二階段談判。

美陸剛於上月15日各自宣布達成貿易協議，這份共分9章節、86頁長的協議，內容包括智慧財產權保護、關稅減少以及爭端解決機制，目前雙邊官員正在趕工翻譯與文本確認。

據《南華早報》指出，對於川普在第一階段簽署後將親自出馬赴北京談判，南京大學南海協同創新中心主任朱峰表示對川普而言，訪陸可順便邀請大陸國家主席習近平訪美以改善美陸關係；但北京人民大學國際關係學院美國研究所研究中心時殷弘認為，川習若親自交手，屆時川普勢必對習提出更多要求。

時殷弘分析，川普到時可能會利用第一階段協議中的正向氣氛，向北京要求更多讓步，「其中可能包括在國內需求不強勁情況下要求大陸購買更多美國貨，以及承諾經濟結構改革」。他表示，不論第一階段貿易協議發生什麼事，川普都不會改變他的對陸談判路線，「仍將嘗試要求大陸付出更多」。

而北京大學國際學院院長賈慶國也指出，美國總統訪陸有助於雙邊關係穩定，但也強調在川普訪北京之前，美陸要對於川習會上將討論關於第二階段貿易談判的相關議題有所共識。

(中時電子報)