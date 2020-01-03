現今醫學發達，人類能做到延長壽命的技術已不稀奇，但是要能擁有健康的長壽才是大家所關注的議題；在日本，國人平均健康壽命為73歲，在此期間多能獨立生活且無須醫療及護理照顧，這其實是有秘訣的，此次邀請的專家為白蘭氏科學研究與應用部長─中尾嘉宏博士，究竟日本民眾的健康長壽秘訣是什麼。

中尾嘉宏博士分享「日本人保持健康長壽秘訣為─持續性的運動、良好睡眠品質及均衡的營養」。這是普遍民眾都知道的觀念，但在忙碌生活中其實不易達成；日本人非常注重吃進去的營養，而保健品則是可以補足每日所需的營養方式，並且是需要長期穩定的食用才能有的效果。

掌握3項重點，擁有輕鬆無負擔的生活狀態。(圖/截取自youtube)

博士補充「經研究發現，現代人食用保健品最常遇到的3大問題是─忘記吃、忘記買、囤貨導致商品過期，因此在日本十分盛行『定期配送制度』，在固定時間將所需的定量保健品寄送到府，並可依自身所需的營養，隨時調整產品及配送時間，目的就是解決民眾補給保健食品時所遇到的困擾」。而台灣其實早已引進這套「定期配送」制度，提供國人更全面的保健服務。

日本盛行已久的「健康定期配」配送制度。(圖/截取自youtube)

人性化的「健康定期配」是保健領導品牌白蘭氏看到台灣市場的需要，解決民眾無法定期吃、定期買的問題，可客製化調整產品與配送日期，更滿足現代人忙碌且高彈性的需求。提供更聰明的方式來維持健康，長期穩定地補充身體所需的養分，更重要的是，定期配送制度還提供實惠的價格與多樣的折扣，讓民眾顧到荷包也顧到健康！

(中時電子報)