日本人新年有吃麻糬、年糕的傳統，不過這項傳統其實暗藏安全風險，過去就屢次發生年糕噎死人的事件，2015年死亡人數更高達9人，上百人送醫。

迎接新的一年，日本人會吃麻糬、年糕，有感激今年獲得的恩惠、祈求來年豐衣足食的意涵，除了火烤或是塞入滿滿的紅豆餡，日本人還會將麻糬切成細塊，再放入湯中和各式蔬菜一起烹調，煮成特別的雜煮湯。

不過這項寓意甚美的新年傳統實際上藏有危機，據香港《南華早報》報導，每到年底，日本警察廳及消防廳就要忙著呼籲民眾小心吃麻糬，幾乎就像吃年糕一樣，成為每年年底日本政府的必要工作，就是因為過去曾發生多起民眾大口吃下麻糬、最終卻不幸噎死的慘劇，而關注有多少人因麻糬噎死也成為日本媒體的重要工作。

根據報導，去年因麻糬死亡的案件僅有2例，2015年情況最慘，新年頭幾天東京就出現至少18起送醫案例，造成3人死亡，當年度全年共有9人噎死、128人送醫，其中18人情況嚴重，當中一名80歲老人是在吃了當地神社贈送的麻糬後送醫急救。

為了避免悲劇重演，日本政府教育民眾在吃麻糬前，先將麻糬切成小塊，並且完全咀嚼後再緩慢吞下，當局也呼籲民眾吃年糕時，身旁最好有其他人。

(中時電子報)