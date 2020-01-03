專門判讀X光片的放射科醫師可能要被取代了？根據最新權威研究顯示，谷歌旗下的AI人工智慧系統判斷乳癌的準確度比放射科醫師還要好。

新研究顯示，AI系統從乳房X光片中判讀出乳癌的準確度比醫生還好。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透社報導，由谷歌健康（Google Health）、倫敦帝國學院（Imperial College London）、英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）的專家組成的團隊近期在國際權威期刊《自然》（Nature）刊登最新研究，他們發現，已和谷歌健康整併的英國公司「DeepMind」發展出的AI人工智慧系統，能根據乳房X光片判讀患者是否罹患乳癌，準確度比一名放射科醫師的判斷還要精準。

根據報告數據，AI系統判讀出的假陽性機率比一名放射科醫師的判斷結果少了1.2%，假陽性指的是錯誤將乳房X光片判讀為不正常，也就是沒有乳癌卻判定有乳癌；另外，AI判斷出的假陰性機率也比一名放射科醫師的判讀錯誤結果少了2.7%，假陰性指的是未判讀出乳癌，亦即明明有乳癌卻未檢測出來。

現在醫院要判斷一名患者是否罹患乳癌，通常需要2名放射科醫師一同判讀乳房X光片，此外他們還須回溯患者病史，增加準確度，在極罕見的情況下，如果2名醫師的判讀結果不一致，這時候就需要第三名醫師加入判讀。不過研究中的AI系統僅單靠X光片就判斷出乳癌情形，結果顯示，AI判斷的結果和2名醫師一同判讀的成果一樣好，但是和單一醫師相比，AI判讀錯誤的機率更低。

此次研究共檢測近29,000名英國、美國婦女的乳房X光片。

研究也衍伸出放射科醫師會否被AI取代的疑慮，不過研究共同作者、英國癌症研究基金會（The Cancer Research UK）教授達茲（Ara Darzi）認為，AI並不會取代人類，「AI可以改善醫師判讀X光片的品質，讓放射科醫師做更多更重要的任務。」他說，目前這套系統還沒有在臨床上應用，即便未來開始運用，臨床上也至少會留有一名醫師負責判斷。

AI系統的另一項好處是可以加快乳癌判斷的時間，縮減患者等待及焦慮的時間。

根據報導，判讀X片是一項非常重要且耗時的工作，不過要培養一名放射科醫師並不容易，訓練期可能長達10年，因此出現人才荒，以英國來說，仍缺上千名放射科醫師。

(中時電子報)