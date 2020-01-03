超微（AMD）去年11月下旬發表桌上型處理器Ryzen 9 3950X，才上市1個多月就陷入缺貨潮，外界好奇究竟是產品供不應求？還是供應鏈產能吃緊？超微澄清，不是代工廠台積電產能問題，而是市場需求爆棚超乎預期，來不及因應。

Ryzen 9 3950X為有史以來最強大的16核心桌上型處理器，滿足狂熱級遊戲玩家需求，其效能不僅比前一代處理器提升22%，在1080p遊戲與內容創作的速度也都超越對手，享受比對手高達2倍的能源效率比，由於採用「Zen 2」架構打造，TDP僅105瓦，帶來出色的功耗比表現。

Ryzen 9 3950X自11月底推出以來，熱賣到嚴重缺貨，在大陸更有不少經銷商或黃牛加價出售，引發玩家不滿。事實上，超微高階處理器過去也曾發生買不到的情況，若玩家不急的話，建議不妨再等等，別讓荷包過度失血。

至於3950X為何造成這波缺貨潮？快科技報導，超微技術長（CTO）Mark Papermaster表示 ，代工廠台積電7奈米產能沒問題，雙方在7奈米的合作上相當緊密，這番話似乎打臉之前傳聞，指台積電7奈米產能不給超微而優先給蘋果、華為的情事。

他指出，超微首次推出高性能Ryzen處理器，市場需求火熱，超乎他們預期，碓實是有些準備不足。

(中時電子報)