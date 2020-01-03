大陸夯劇《延禧攻略》續集《金枝玉葉》於前（31）日網路播出，劇情描述乾隆晚年時與令皇貴妃魏瓔珞的女兒的故事，主要劇情在第二代4人身上，總共6集，一次播出。沒想到結局第二代們竟然勇闖荒廢的繼皇后寢宮，遇到了可怕「大魔王」。

陸劇《延禧攻略》續集《金枝玉葉》6集全播出，第二代4位的感情糾葛，竟扯到繼后寢宮當中。（圖／翻攝自微博）

《金枝玉葉》主軸在魏瓔珞之女昭華公主的和親出嫁蒙古貴族拉旺多爾濟，但遇上背上殺母之仇的爾晴兒子福爾康與和親王弘晝之外孫女思婉格格，四人發生的四角關係故事。

最後一集時昭華公主失蹤，宮內宮外找遍都沒有發現她，此時3人找到了繼后生前居住的承乾宮，荒廢許久無人看守，3人進去後發現出現「雙重人格」的昭華公主，3人分開遇上她，此時的她先下藥迷昏拉旺多爾濟、用刀刺傷福爾康，再將他五花大綁。

昭華公主（左）裝瘋恐嚇思婉格格（右），狠狠教訓了情敵。（圖／翻攝自Netflix）

至於情敵思婉格格則是被她綁起來精神虐待，手還被割了一條血痕，讓她精神崩潰，被發現時還直說「自己快死了，血一直再滴。」但其實只有小小一痕。最後昭華公主嫁給了拉旺多爾濟，還說出自己根本沒瘋，是故意要教訓福爾康跟思婉格格，「大魔王」從魏瓔珞被魏瓔珞女兒。

(中時電子報)