做私密事的時候還是鎖門或比較好！一名女大生元旦休假在家，慵懶的睡完午覺後突然性致一來就在門沒關的情況下蓋著棉被玩起自己的「小玩具」，不料正當她快要高潮的時候，突然看到媽媽就站在門口，讓她相當尷尬。

原PO在《Dcard》分享自己門沒關的糗事，她表示元旦放假，跟爸媽都宅在家裡，整天過的很悠閒。午餐後媽媽向她借了條毛毯就躺在客廳看電視劇，原PO自己則是在房間看書睡午覺，她表示，睡醒想玩一下玩具（當然不是小孩的玩具)也沒聽到客廳電視聲，心想媽媽一定在沙發睡著了，於是就在沒關門的情況下直接蓋著棉被「玩起來」沒想到「就在快要O潮的時候，我媽突然拿著折好的毛毯站在我房門口」媽媽一邊走進來一邊問原PO在幹嘛，又一邊說媽媽想跟你一起睡一下...讓原PO差點嚇死，她一邊把玩具關機，一邊穿好衣褲最後才沒被發現。

原PO表示，媽媽後來還是硬擠上床睡覺，她則在一旁一手抓著玩具，幸好沒多久媽媽就睡著了，她才拿著「玩具」離開房間，直呼「尷尬死了」

(中時電子報)