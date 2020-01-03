空軍黑鷹直升機失事，包括參謀總長沈一鳴在內一共8人不幸罹難，震驚全台，不少在軍旅生涯有幸與沈一鳴相處過的退伍鄉民也紛紛分享自己在軍中看到的沈一鳴私下面貌，其中沈一鳴更曾說過一句話，讓現場小兵震驚不已，差點掉淚。

男網友在PTT八卦版PO文，回憶當年在空指部服役時與時任指揮官沈一鳴的相處經驗，開頭就表示沈一鳴是個讓人敬佩、優秀的好長官。他說自己第一次碰到沈一鳴，是在餐廳吃飯遇到，當時正與隊上同仁嘻嘻哈哈，突然間沈一鳴就坐在他正對面，嚇得他們一夥人不知所措，但沈一鳴有如父親關心孩子般跟他們聊天，關心他們部隊生活好不好，讓他很感動。

原PO說，此時一名中士發現沈一鳴竟在一般餐廳與小兵們共餐，趕緊上前說「指揮官好，請用紙巾」。未料沈一鳴一聽當場變臉，反問「只有我有？為什麼其他人沒有？」，原PO表示，聽到這句話，讓他們眼淚都快掉出來了。

原PO表示，直到自己退伍前，除了慶生會外，沒看過沈一鳴坐在長官區吃飯，永遠都是與小兵們拿著餐盤排隊打飯，接著隨機找一桌坐下，與小兵們聊天，關心他們部隊生活。

原PO補充，運動時間也常看到沈一鳴春著運動服跑步，明明年紀比營區內許多人都大，但永遠跑得比大家快，體能也比大家強，稱讚沈一鳴是位相當自律、優秀的長官，沒想到今天看到此噩耗，讓他非常難過。

(中時電子報)