沈一鳴22年前擔任幻象戰機種子教官領隊時的受訪畫面。(圖/摘自中天新聞)

降半旗哀悼！上任僅半年 參謀總長沈一鳴殉職。(影/中天新聞)

黑鷹直升機失事造成8死5傷，罹難者包含參謀總長沈一鳴，消息震驚國人。不少親友及軍中同僚聽聞噩耗後，紛紛湧入罹難者臉書哀悼。事故發生後，許多網友討論沈一鳴，有人翻出22年前他擔任幻象戰機種子教官領隊受訪的新聞片段。沈一鳴過去的畫面曝光後，網友看了紛紛留言哀悼。

參謀總長沈一鳴上將等將領不幸罹難，消息一出讓全台震驚。網友們再錯愕之餘，翻出沈一鳴22年前，擔任幻象2000戰鬥機交機第一批種子教官之首席試飛官的受訪畫面緬懷他。

網友們紛紛哀悼，留言「默哀，致敬！ 總長一路好走，辛苦了」、「痛失國之將才」、「敬禮！總長，任務結束，一路好走」。

去年7月接掌參謀總長的沈一鳴現年62歲，沈一鳴是空軍官校68年班、空院81年班，曾赴法國受訓，為我國首批幻象2000戰機種子教官，更是首席試飛官。他曾參與大漠作戰計畫，更曾因為陸美台軍事議題到立院備詢，國防軍事歷練相當豐富，不幸消息傳出令人遺憾。

(中時電子報)