蔡英文陣營發言人林靜儀接受《德國之聲》專訪時強調，「中國大陸和台灣是兩個完全不同的國家」，甚至指在中共不放棄武力犯台下，支持統一是叛國行為。

林靜儀接受訪問時指出，民主國家有兩個狀況，第一件事情，定義上跟中國大陸統一，是不是叛國？當然在台灣的憲法上，或我們現在認為中共因對我們一直是威脅的政黨、威脅的政權，有飛彈對著我們，不斷地威脅要用武力來入侵，這樣的主張在國家來說是叛國的。是不能被允許的。

林靜儀表示，中國大陸和台灣不論是主權、不論是文化、不論是國家的整個政治體制，基本上是兩個完全不同的國家。她甚至直指「何時把中華民國改成台灣是我國內政」，與北京無關。

林靜儀也澄清說，她剛剛並沒說民進黨政府連任要推向台獨。如果要做所謂的更改國名、國號，在國會裡必須要有3/4跟他們同立場的立委，但應該沒有這麼樂觀。

《德國之聲》也問到台灣有一種比較主流的說法是說，現在的兩岸關系，要看2300萬人怎麼決定。對民進黨來說，統一是一個選項嗎？林靜儀表示，如果要做主權的變動，必須要經過《憲法》，也就是說，由立法院來處理。

(中時電子報)