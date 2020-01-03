陸軍一架UH-60M黑鷹直升機今(2日)上午墜毀於烏來山區，造成參謀總長沈一鳴在內等8人罹難，令全台民眾心痛不已；「齊柏林的飛閱台灣」臉書小編昨(2日)深夜也PO出導演齊柏林與沈總長兩人生前合影，緩緩道出2位台灣英雄的昔日情誼，令網友看完忍不住紅了眼眶。

導演齊柏林2017年6月搭乘直升機，為紀錄片《看見台灣》續集《看見台灣II》勘景，過程中不幸於花蓮山區墜機身亡，享年52歲。歷經1年多調查，飛安會去年11月公布飛航事故調查報告，指出飛機失事前31.6秒時突然下降，速度達1600呎／分，高度過低，無法爬升而墜毀；駕駛員張志光血液存在抗組織胺、近8小時偏高的飛航時間等都可能是肇事原因。

齊柏林的飛閱台灣臉書全文：

【願 沈參謀總長安息，在天上俯瞰您所愛的家園】

沈參謀總長，這個國家、這塊土地謝謝您軍旅生涯的鞠躬盡瘁⋯更謝謝您，曾經那麼全力地支持著齊柏林導演。

今日國軍黑鷹直升機前往宜蘭路途中發生8死5傷的意外，消息傳來令國人震驚、哀慟。

其中，不幸罹難的參謀總長沈一鳴上將，在更早擔任空軍司令時，便與齊導結下緣分。當時，沈總長給予齊導許多支持與協助，特別是與空軍救護隊合作拍攝一系列紀錄短片，包含「御風勇士」、「看見台灣 慈航天使」、「UH1H回娘家」等。合作期間，上將與空軍同袍總是全力支持拍攝工作，使齊導得以真實紀錄國軍弟兄們專業、艱辛、勇敢的搜救工作。在多次合作中，齊導與空軍弟兄們建立起袍澤之情，雙方對彼此的是欽佩與欣賞的。

2017年6月10日齊導罹難，空軍隨即於12日派遣2架C-130運輸機，協助載送齊導、冠齊、張教官返回台北，空軍官兵更在松山機場停機坪上列隊相迎，相知相惜的情誼溢於言表。

之後齊導的告別式與紀念音樂會，皆是由沈總長代表國防部出席，甚至百忙之中，仍錄製一段緬懷齊導的影片，種種回憶與感激在此時湧上心頭，痛哉！

我們謹以此篇短文對受人敬重的總長致上最深切的悼念，同時祈願罹難者安息、遺眷節哀並得著平安與安慰，相信總長與齊導此時，仍在天上守護著他們最愛的臺灣。

(中時電子報)