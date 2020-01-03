搭飛機出遊，飛機餐也是讓人期待的一環，隨著餐點，機上也會提供多種飲料供旅客選擇，但有款飲料在機上喝特別好喝，有些飲料則可能會讓空服員翻白眼，例如就有空服員表示，最討厭的就是客人點可樂zero。

根據《Travel+Leisure》報導，搭飛機時，是點薑汁汽水的最好時機，由於人的味覺、嗅覺都會受到海拔高度與機艙內氣壓與乾燥的空氣影響，此時薑汁汽水喝起來會有特別的甜味，還有舒緩情緒、幫助消化等功用，可謂好處多多。

報導指出，空服員表示最討厭在飛機上幫旅客倒氣泡飲料，受到海拔高影響，碳酸飲料的氣泡消去的時間比平常要多上許多，其中又以可樂zero最耗時，導致整個送餐流程拉長。空服員不諱言表示，若有一排座位上三個旅客都點可樂zero，倒一半後就她們就會先轉頭服務另一排旅客，接著才會回來繼續幫點可樂zero的旅客倒滿剩下的飲料。

(中時電子報)