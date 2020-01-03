2020各地跨年晚會精采落幕，電視台轉播收視率新鮮出爐！台北跨年場以101煙火大秀轉播，拿下收視最高點，4歲以上收視率達6.38，25歲至49歲收視更高達8.05。藝人表演橋段，同場凍齡仙女蘇慧倫發揮歌唱實力奪冠，收視率高達4.2。

蘇慧倫帶來經典變身三部曲〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉組曲橋段，結合「我把動物FUN大了！霍夫曼的療癒動物園」超萌黃色小鴨驚喜現身，堪稱超強「回憶殺」，給了6、7年級觀眾滿滿的回憶畫面，聽聞表演收視奪冠，蘇慧倫表示：「很驚訝！謝謝守在電視機前，以及在現場觀看、陪著我一起長大的朋友，也謝謝所有辛苦的工作人員。」

周湯豪熱力開唱。（吳松翰攝）

收視第二高表演橋段，是同在台北跨年場的周湯豪演唱招牌歌曲〈帥到分手〉，吸引台下粉絲一起跟著大合唱，收視率達3.7。第三名則由桃園跨年場壓軸謝金燕的「棒棒腿」禮物橋段奪下，她也是全台各場倒數前壓軸最高收視率3.62。

謝金燕造型火辣。（民視提供）

值得一提的是，高雄夢時代跨年場轉播，中天電視台最高收視率落在主持人王仁甫上台的逗趣互動，他與曾國城、路嘉怡、郭靜精采主持開出好成績；全台規模最大的無人機演出也在中視轉播，開出最高收視率。台中后里跨年場安心亞的16分鐘不斷電組曲，則成為三立轉播收視最高點。

(中時 )