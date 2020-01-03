只帶身份證就能領票、選票正確位置蓋兩個章也有效，這些投票小常識不見得人人知道，擁有兩次驗票經驗的網紅律師賴瑩真特地製作影片，提醒大家「投票一定要注意的七件事」，選前幫民眾複習一下正確的投票知識及流程，也破解「帶手機進投票所」的網路謠言。

距離投票日還有八天，賴瑩真強調，台灣民眾投票經驗豐富，但漏帶證件、用個人私章蓋選票、撕毀選票等違法行為屢屢出現，輕則製造廢票，重則有刑責或罰鍰，不可不慎。

過去，民眾都以為投票一定要帶「投票通知單、身分證、印章」三樣東西才能領票，但賴瑩真強調，其實依選罷法第18條規定、只憑身分證就能領取選票，但健保卡、駕照、學生證不能替代身分證，均無效。通知單只用於事前的提醒（民眾也可上中選會網站、鄉鎮區公所查詢），印章則可在現場以指印或是簽名代替。

賴瑩真提醒民眾，領票時記得要一次領取「總統、立委、政黨」三張選票，領票後需在投票所內一次投完，不可因為想上廁所等原因、中途離開投票所再折返。

日前網路上傳出有人抱怨「為何進投票所不能帶手機」的謬論引發論戰，賴瑩真鄭重提醒，選罷法第65條清楚規定，不得攜帶手機及攝影器材進入投票所，違者選務人員可禁止投票，任何人也不得以攝影器材刺他人的投票內容。

至於如何完成一張有效票，賴瑩真強調，只能使用圈票處提供的投票章，不可使用私章，更不可再用筆註記、簽名、或繪製任何符號。不過，有些民眾怕蓋不清楚、多次蓋印，甚至直接蓋在候選人號次、政黨、姓名之上，依選罷法第64條規定，該張選票依然有效。

賴瑩真表示，若不慎蓋錯欄位，補蓋正確位置也無濟於事，該張選票只能淪為廢票。民眾也千萬不可因此撕毀選票，否則依選罷法第110條規定可處五千以上、五萬以下罰鍰。此外，亮票也是相當嚴重的行為，依選罷法第105條規定最重可處2年以下有期徒刑。

由於不少民眾已經買好車票、預計返鄉投票，賴瑩真也再次提醒大家，出發前務必檢查身分證是否帶在身上，才不會錯失參與投票的機會。

(中時 )