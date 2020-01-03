錢包是天天使用的活動財庫，許多人因為想追求招財運，會趁過新年時換錢包。而錢包的款式、顏色、裡面夾層設計、多久要換錢包等都相當講究。對此，命理師楊登嵙對《中時電子報》表示如果不想在2020金鼠年破財，須慎選錢包顏色、注意使用錢包的習慣，否則招財不成還有可能因此散財。

楊登嵙說，選擇錢包的時候，避開「不規則形狀」和「圓形形狀」的，最好是選擇方形、長方形的錢包。使用錢包時，更要保持錢包內的擺放要整齊，雜亂的錢包也對財運無幫助，「鈔票應該方向統一擺放，每次花錢要先把舊鈔使用掉，讓錢包保持整齊與乾淨」的習慣是最好的。他進一步解釋，如果錢是以下這4種顏色，則比較無法招財，甚至破財，讓錢可能來的快，去得更快。

1.紅色

楊登嵙表示，紅色本身就帶有「招財」的意思，但用在錢包上卻沒辦法幫忙「守住錢」，因紅色錢包看起來像「紅包」的形狀，把錢放在紅色的皮包（皮夾）中，就如同要拿來贈予他人的紅包一樣，如此一來，當然招財不成。另外也有一說紅色代表「赤字」，因此不適合用紅色錢包。

2.粉紅色

很多人，尤其是女性喜歡粉歡粉粉的顏色，但這種顏色，聚財能力差，容易散財。但如果是單身女性，主要想求招桃花運，而不是要招財的話，這時用粉紅色或玫瑰色的錢包才適合。

3.淺藍色

藍色作為包包，是相當亮眼跟時尚的顏色，但在皮夾的開運選用上，卻不是那麼合適。原因出在五行中屬「水」，金生水，象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。楊登嵙表示，尤其最好避開選則代表海水的水藍色、淺藍色。

4.白色

白色錢包容易髒之外，聚財的效果不是最好的，多含有一窮二白，空空如也、花錢容易花得快的意思。除非一個人的命盤中與白色相合，這種情況之下使用白色錢包財會比較適合。

(中時電子報)