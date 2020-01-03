NBA美國職籃進入新年的交鋒，本周最受注目的比賽之一，當屬暫居東第六的費城76人隊與西區第四休士頓火箭隊之爭。本季開打前，專家們看好76人隊應有足夠實力挑戰東區冠軍，而火箭在陣容略做調整後仍是西區前三名的勁旅，但兩軍在目前的戰力排行榜上並沒有反映出季前預期的行情，雙方能否在新年初始的遭遇一新球迷耳目？

明天1/4日早上9點，76人前往休士頓客場挑戰火箭，就兩軍隊型與慣用打法而言，此役應是禁區強攻（76人）與遠程飛彈（火箭）的對抗。76人內線主力Joel Embiid原本就是各方看好的新生代攻擊型中鋒，本季自塞爾提克延攬老經驗的Al Horford加盟，更加助長油漆區的火力。

在內線攻防外，76人的明星控衛Ben Simmons本季場均14.5分、籃板7.1個、助攻8.5次，是聯盟A級水準的一號球員，而前鋒Tobias Harris目前場均19.4分、籃板6.6個也能挹注穩定戰力。76人在前半球季的最大弱點是客場表現起伏較大，迄今客場戰績7勝11敗不免令人失望，也是排名跌落在東區前三之外的主因。

由明星戰將James Harden領軍的火箭隊，本季找來忍者龜Russell Westbrook助拳，二人遠投近切的戰技指術都屬聯盟頂尖，此外，Eric Gordon、PJ Tucker的外圍投射能力，使攻擊點能遍佈前場各個角落；中鋒Clint Capela坐鎮禁區，對上來訪的76人或許略嫌單薄，但內線的不足，可仰賴綿密的三分火網來補足，多點攻擊的能力正是火箭賴以與列強周旋的主要武器。

由於兩軍攻防特色有明顯差異，可看性自然相對提高。台灣運彩此役不但有單場投注，也同步開設場中投注，玩家們有多重下注選擇機會。另外，今天（1/3）早上8點半和1/5早上7點，衛冕冠軍多倫多暴龍隊將先後在客場迎戰邁阿密熱火（單場）和布魯克林籃網（單場+場中投注），也有開設投注，大家別錯過賺獎金的機會。

(中時電子報)