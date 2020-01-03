空軍黑鷹直升機失事有8名罹難者，參謀少校黃聖航是其中一人，他的遺體今(3)日凌晨被送回苗栗家中。親友哀慟指出，黃聖航擔任參謀總長沈一鳴的侍從官，生前最後一刻仍盡忠職守，雙手緊緊抱著守護總長。

中央社報導，黃聖航是苗栗頭份人，今凌晨1時許遺體送回家，數十名親友聚集在家門前，悲傷不停啜泣，2名姪女持香跪地，呼喚著「叔叔，回家了」，場面哀戚。

苗栗縣議員徐功凡表示，黃聖航兄長黃聖裕是他的好友兼秘書，3人交情宛如兄弟。當他看到失事現場照片，擔任參謀總長沈一鳴侍從官的黃聖航被尋獲時，雙手緊緊抱著總長，可以想見他生前奮力守護，「最後一刻仍在盡忠職守」，實在感到無比欽佩與不捨。

在親友眼中，黃聖航是個善良孝順又顧家的暖男，哥哥忍住悲傷說，「弟弟已經圓滿完成任務，我們都以他為榮」。黃聖航有一個論及婚嫁的女友，昨天出勤前，還特別打電話跟女友報備，想不到竟成訣別。

(中時電子報)