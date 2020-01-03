中國人民銀行宣布降準支撐經濟後，美股延續去年旺盛漲勢，今年首個交易日道瓊指數大漲330點，改寫歷史新高紀錄。科技股漲勢凌厲，蘋果股票分割後首度衝上300美元價位。

人行（中國央行）1日宣布，6日起調降金融機構存款準備金率0.5個百分點。這項措施估計向中國金融體系釋放人民幣8000億元資金，有助降低融資成本，增加今年經濟成長率「保6」本錢，激勵全球多地股市新年開紅盤。

美股今天開高走高，道瓊工業指數終場上漲330.36點，漲幅1.16%，收在28868.8點；標準普爾500指數勁揚27.07點，漲幅0.84%，收在3257.85點。兩項指數都創近一個月來最佳單日表現。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲119.58點，漲幅1.33%，收在9092.19點，創去年10月11日以來最佳表現。

蘋果公司（Apple）股價勁揚2.3%，收在300.35美元，2014年股票一分為七以來股價首度攻上300美元。隨著蘋果事業多元發展，重獲投資人青睞，去年蘋果股價飆漲86%，創2009年以來最佳表現。

除蘋果外，其他指標科技股也表現亮眼。亞馬遜（Amazon.com）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet漲幅都超過2%。

晶片股表現不遑多讓，費城半導體指數上漲逾2%。台積電美國存託憑證（ADR）猛漲3.3%，收在60.04美元，再創歷史新高。去年股價翻倍的超微（AMD）今天飆漲7%，美光科技（Micron Technology）漲幅也接近3%。

工業類股方面，與中國連動密切的波音（Boeing）股價勁揚2.3%，3M與開拓重工（Caterpillar）漲幅都達2%左右。

中國降準支撐經濟為新年度全球股市帶來利多，陸股上海證券交易所綜合股價指數、港股恆生指數漲幅都超過1%，道瓊歐洲600指數漲幅也達0.9%。

去年12月31日，美國總統川普宣布今年1月15日將在白宮簽署美中首階段貿易協議，之後擇期前往北京展開第2階段協議談判，穩定為美中貿易戰困擾多時的投資人情緒，也有助美股延續去年旺盛漲勢。

去年道瓊指數勁揚22.3%，創2017年以來最佳表現；標普500指數與那斯達克指數分別大漲29.6%、35.2%，都創下2013年以來最佳表現。

華爾街日報報導，支撐美股亮麗表現的許多條件依舊存在，包括貿易緊張情勢降溫、聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策寬鬆、美國經濟成長穩健，有利美股今年續漲。

但華爾街對美股今年表現預測相對保守，部分銀行甚至提醒投資人股市短線可能震盪。高盛集團（Goldman Sachs）預估標普500指數今年上漲5%；美國銀行（Bank of America）更保守，預期標普500指數今年只會漲2%，但建議投資人續抱股票。

(中央社)