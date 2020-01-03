洋基先發投手哲曼(Domingo German)家暴案調查終於在新年結束，大聯盟宣布將他處以81場禁賽。哲曼從去年9月中就遭調查而沒有再出賽，錯過了9場例行賽與9場季後賽，因此新球季的禁賽只剩下63場。

去年此案爆發的時間點重挫了洋基季後賽而引起爭議，如今看來並沒有冤枉哲曼，他已接受判決不打算上訴。大聯盟聲明：「檢視過所有相關證據之後，哲曼違反了大聯盟反家暴條款並受到合理的處分。」

傳言此案的目擊者是大聯盟主席的部屬，所以他直接向聯盟舉報。其實哲曼的案件沒有遭到警方調查，法律上哲曼是清白的，在未被起訴的家暴事故之中，他是受大聯盟處罰最重的一個。哲曼去年18勝4敗、自責分率4.03。

有球迷認為處罰太重了，美國法律都不管的事，大聯盟何必堅持嚴懲？話雖如此，大聯盟使用的是自家的反家暴條款，即使法律上無罪(很多前例都是受害者不配合調查)，聯盟仍然可以關起門來處罰。

(中時電子報)