蔡英文總統（中）3日前往黑鷹直升機迫降造成參謀總長沈一鳴等罹難者設立在三軍總醫院的靈堂上香，蔡英文率領相關單位代表向靈位上香獻花並鞠躬後，向家屬一一致意慰問才離開。 （鄭任南攝）

蔡英文總統（中）3日前往黑鷹直升機迫降造成參謀總長沈一鳴等罹難者設立在三軍總醫院的靈堂上香，蔡英文率領相關單位代表向靈位上香獻花並鞠躬後，向家屬一一致意慰問才離開。 （鄭任南攝）

1月2日發生黑鷹直升機意外在烏來山區失事的意外，造成8死的悲劇，多名軍官在意外中身亡，而意外傷者以及死者都已經陸續送往三軍總醫院，今日上午總統蔡英文三總探視傷者、弔唁死者。

【#LIVE】蔡英文總統前往三軍總醫院探視、弔唁

(中時電子報)