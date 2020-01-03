影》黑鷹失事／蔡英文赴三總探視傷者、弔唁死者 08:242020/01/03 中時電子報 鄭年凱 、 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統3日前往黑鷹直升機迫降造成參謀總長沈一鳴等罹難者設立在三軍總醫院的靈堂上香後，回答媒體的問題。 （鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統（中）3日前往黑鷹直升機迫降造成參謀總長沈一鳴等罹難者設立在三軍總醫院的靈堂上香，蔡英文率領相關單位代表向靈位上香獻花並鞠躬後，向家屬一一致意慰問才離開。 （鄭任南攝） 蔡英文總統（中）3日前往黑鷹直升機迫降造成參謀總長沈一鳴等罹難者設立在三軍總醫院的靈堂上香，蔡英文率領相關單位代表向靈位上香獻花並鞠躬後，向家屬一一致意慰問才離開。 （鄭任南攝） 1月2日發生黑鷹直升機意外在烏來山區失事的意外，造成8死的悲劇，多名軍官在意外中身亡，而意外傷者以及死者都已經陸續送往三軍總醫院，今日上午總統蔡英文三總探視傷者、弔唁死者。 【#LIVE】蔡英文總統前往三軍總醫院探視、弔唁 (中時電子報) #傷者 #意外 #三總 #探視 #弔唁 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英離開讀稿機就斷片 04:102019/12/30 時論廣場 藍轟蔡英文「論文門」竟如同「絕對機密」藏30年 10:282019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 蔡楊梅造勢輔選 遭嗆：蔡英文落選！ 12:362019/12/31 政治 蔡英文赴卓蘭峩崙廟參拜 稱推農民退休制度 17:402020/01/01 政治 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 18:492020/01/01 政治 蔡英文論文再掀波？前太陽花成員開炮！ 09:562020/01/02 政治 黑鷹迫降5人生還 傷者確定後送三總 15:122020/01/02 生活 黑鷹失事／蔡英文辦公室發出聲明 將暫停相關選舉活動三天 15:192020/01/02 政治 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 政治熱門新聞 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 最後10天決死戰 韓黑驚嚇：風向變了！ - 政治 安排軍官擠同架黑鷹張國煒轟應槍斃 國防部回應了 - 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ - 政治 涉浮報助理費詐領千萬 民進黨議員高敏慧認罪獲600萬交保 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。