一架搭載多位高階軍官的黑鷹直升機，昨（2）日在新北、宜蘭交界的山區失事，包括參謀總長沈一鳴在內，一共造成8人罹難。飛機墜下時嚴重變形，不幸罹難的8人皆坐在前三排的位置，究竟失事原因為何，還有待調查釐清。

8名軍官不幸罹難，各界哀戚，尤其家屬更是悲痛。據《中央社》報導，失事的黑鷹直升機共有5排座位，正、副駕駛在最前排，第二排是機工長，沈一鳴、于親文坐在第三排，後兩排座位採背對背設計，而生還的軍聞社記者陳映竹，就坐在底五排最右側。

一位不具名人士表示，黑鷹是新機型，機械故障的可能性不高，且正駕駛飛行總時數高達2651小時，人為因素也可初步排除，失事恐和山嵐易起霧，以及失聯前的相關內容與能見度有關，推測天氣影響的因素大，不過詳情仍待釐清。

該人士也指出，近20年來直升機失事記錄超過九成都在山區，從照片來看，直升機像是在霧中突然撞上障礙物，且去年八月飛航安全調查委員會才成立，經由此次事件提升國家運輸安全，也是觀察的重要指標。

不過，軍事連線雜誌主編陳維浩則認為，目前還很難判斷事發主因，對於外傳可能因撞山失事較不合理，也與戰管導航無關，由於最後一刻回報天氣良好，也沒有回報機械故障，所以還是要等調查結果，才會知道飛機為何摔落。

從失事畫面來看，陳維浩說，基本上不是迫降，而是帶有衝力，幾乎墜毀，在無法操控的狀況下，才可能像鐵塊一樣墜落，否則通常失去動力後，還是有殘存的升力讓駕駛控制飛機，以相對安全的方式降落。

(中時電子報)