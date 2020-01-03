伊拉克軍方的安全媒體小組今晨在聲明中說，有3枚卡幽沙式火箭（Katyusha）襲擊巴格達國際機場（Baghdad International Airport）。

路透社報導，安全媒體小組（Security Media Cell）還說，火箭落點在空運貨物站附近，造成兩個車輛起火燃燒。

警方和醫護消息人士說，至少1人喪生，9人受傷。

俄羅斯媒體「今日俄羅斯」（RT）網站報導，所有班機取消，這個區域上空可見美軍直升機出現。

伊拉克近來成為美國和伊朗角力的戰場。親伊朗的伊拉克武裝民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）12月27日以火箭攻擊伊拉克首都巴格達北方石油重鎮基爾庫克（Kirkuk）軍事基地，導致一名美國民間承包商死亡。美軍29日對「真主黨旅」發動空襲，作為回應，造成至少25人死亡。

「真主黨旅」支持群眾為抗議美軍空襲，而於跨年夜攻擊美國駐伊拉克首都巴格達大使館。

(中央社)