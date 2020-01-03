台灣證券交易所表示，為資本市場雙語化政策，修訂重大訊息處理程序，推動上市公司發布英文重大訊息，考量上市公司成本，將依資本額或外陸資持股比例條件，依四階段逐步規範上市公司同步發布中、英文重大訊息。

第一階段自2020年7月1日起生效，2019年底實收資本額達新台幣150億元以上上市公司。

第二階段自2021年起生效，2020年底實收資本額達新台幣100億元以上，或2020年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上。

第三階段自2022年起生效，2021年底及2022年底實收資本額達新台幣20億元以上，或2021年及2022年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上，於次年起，即分別於2022年及2023年適用發布英文重大訊息。

四、第四階段自2024年起生效，全體上市公司適用發布英文重大訊息。

經統計，目前已發布英文重大訊息上市公司共有289家。

(時報資訊)