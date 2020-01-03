匯豐私人銀行發表「2020年投資展望」，認為全球經濟成長初步顯現觸底跡象，但預期未來10年將維持成長、利率均低於正常水準的長期偏低態勢，預期全球2020、2021年國內生產總值（GDP）將分別為2.5％、2.6％。

匯豐認為，展望未來10年，隨著偏低利率環境和全球成長放緩持續更長的時間，將使大部分資產類別的預期回報下跌，但採取以優質盈利、結構成長、多元化收益和全球資產配置為重點的均衡策略，可望在2020年帶來最佳的投資組合回報。

匯豐預期，美國聯準會未來2年將維持聯邦基金利率目標區間於1.5～1.75％水準，需進一步降息。但受已開發經濟體債券收益率低迷、經濟成長趨緩、通膨下降壓力和經常帳赤字改善等因素影響，許多亞洲和新興市場央行將在今年進一步放寬貨幣政策。

匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，中美達成首階段貿易協議，可能反應近一波全球成長下滑低谷已過，但今年主要經濟體的GDP成長仍將低於正常水準，預料美國將為1.7％，歐盟為0.7％，中國則為5.8％。

范卓雲指出，雙方達成協議應有助貿易緊繃局室降溫，局部降低現行關稅則可穩定市場的商業信心及資本支出，企業獲利成長可望自去年第三季的低檔回升，但受貿易放緩和製造業周期疲弱的不利因素影響，目前市場對2020年的普遍獲利預期可能略為偏高。

范卓雲認為，今年企業獲利成長空間將取決於進一步降低關稅的幅度，而中美是否達成較全面的第二階段貿易協議、進而落實取消所有現行關稅，目前仍是未知數。由於預期聯準會未來2年將維持利率不動，在利率較吸引人、且具避險性質下，預期美元將維持強勢。

資產配置方面，范倬雲表示，已調降未來10年個資產類別的回報預期，並將採取多層面投資策略，透過受惠亞洲消費者、中國大陸經濟轉型、工業革命4.0和可持續發展帶動的結構性成長相關產業，持續尋求契機，進而實現尋求成長、收益及穩定性3目標。

匯豐對全球股票持中性比重配置，其中較偏重美國及英國股市，亞洲方面則偏重印尼股市，對台灣、中國大陸、香港及新加坡股市維持中性配置，重點聚焦在結構成長，由中產階級消費者、科技創新、5G、刺激經濟政策和結構性改革所帶動的相關產業。

在固定收益策略方面，匯豐則偏重對美國投資級別債券、新興市場和亞洲美元及本幣債券的配置，以群求利差契機，同時配合多元收益策略，投資於高息成長股、房地產相關和私募市場工具，以分散收益來源。

(時報資訊)