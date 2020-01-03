第一金（2892）旗下第一銀行為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」、順應國際化發展趨勢，針對觀光人口密集、外籍旅客眾多地區，一舉設置總行營業部、西門、大稻埕、中山、延吉、大安等6家雙語示範分行，積極提供客戶友善雙語金融服務環境。

一銀表示，雙語示範分行除提供客戶中、英語專業諮詢服務外，同時具備雙語化申請書表、取叫號機、外幣提款機、營業廳標誌及數位銀行服務區等場域設施，具體落實友善雙語金融環境設置。

一銀挑選具外語專長、專業金融知能及服務熱忱的行員，擔任雙語示範分行第一線櫃檯人員，並提供官網、網銀、行動銀行等雙語化服務，將雙語服務延伸至銀行各角落，使客戶全程體驗貼心的金融服務。

為打造別具特色的雙語金融服務環境，一銀特別在日客絡繹不絕、緊鄰霞海城隍廟的大稻埕分行，加碼推出貼心日語諮詢服務，作為「中、英、日三語皆通」的一銀代表性特色分行，讓不同文化、國籍的客戶皆能在一銀體驗親切、有溫度的金融專業服務。

今年歡慶120周年的一銀表示，未來將持續秉持「跨躍新局，永續第一」精神，持續推動設置第一線服務櫃檯雙語環境及雙語諮詢服務，致力達到全行188家營業單位均提供雙語化服務的目標。

(時報資訊)