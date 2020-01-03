鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會「鴻海獎學鯨」計畫今年邁入第3屆，昨（2）日舉行頒獎典禮。基金會表示，3年來合計協助1449名弱勢學子、發放超過1億元獎學金，為全台最大的獎助學金計畫，且今年更出現13位連3屆獲評審肯定的三連霸得主。

鴻海教育基金會2017年首辦鴻海獎學鯨計畫，將具經濟困難但不符法令資格限制、無法申請清寒獎助金的優秀學生納入資格範圍，給予300位優秀清寒學子每人10萬元獎學金。今年將總名額增至330名、並開放大專院校與碩博士生皆可申請。

鴻海教育基金會表示，本屆大專院校申請者中有33％來自邊緣戶，67％來自具政府證明的低收入戶、中低收入戶、身心障礙生、身心障礙子女與特殊境遇證明學生。碩博士申請者中有45％是來自邊緣戶、55％來自具政府證明的學子。

鴻海教育基金會指出，相較於前2屆申請者，今年學業成績在80～90分的學生增加達2成，顯示這些孩子雖然家境艱困，但努力不被環境打倒，且今年更出現13位連3年獲得評審肯定的三連霸學生。

親自出席頒獎的鴻海教育基金會創辦人郭台銘表示，這些得獎學子讓他知道舉辦此計畫多麼深具意義，希望不只是給予金錢上的援助，也能讓學生有自信與機會去發展天賦、追求夢想與實現自我，「希望大家將來不只可以做郭台銘，更可以超越郭台銘。」

(時報資訊)