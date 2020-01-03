金管會公布國銀最新獲利狀況，雖然2019年11月稅前獲利「雙降」至246.3億元，累計前11月稅前獲利仍達3396.1億元，年增6.8％，提前突破前年全年3342億元新高，預期去年全年獲利可望上看3500億元。

金管會統計，國銀2019年前11月稅前獲利3396.1億元，年增6.8％。其中，中國大陸分行40.7億元，年增26％，國際金融業務分行（OBU）913.4億元，年增24.6％，海外分行383.3億元，年增19.2％，僅國內總分行2058.6億元，年減1.7％。

不過，國銀11月稅前獲利246.3億元，月減13.8％、年減0.9％。其中，海外分行31.4億元，月增15.2％、年增71.7％。中國大陸分行3.4億元，月減23.8％、但年增達3.88倍。OBU為62億元，月減14％、年減7％，國內總分行149.3億元，月減17.8％、年減8.2％。

對於國銀11月獲利出現「雙降」，銀行局官員表示，與10月相比主要為投資收益減少48億元，較去年同期則是其他收益減少。而中國大陸分行11月獲利較去年同期跳增，主因去年同期受匯率波動及投資收益減少影響，比較基期較低，今年投資收益則有增加。

金管會亦公布國銀逾放最新狀況，截至11月底，國銀放款總餘額29.72兆元，月增達1123億元。逾放金額683億元，月減14億元，逾放比0.23％，月減0.01個百分點、年減0.02個百分點，備抵呆帳覆蓋率605.51％，月增16.27個百分點，維持高水準表現。

同時，國銀11月存款餘額達4兆574億元，月增達3350億元，累計10～11月躍增達6427億元。銀行業人士分析，主要由於股債市表現轉佳，部分壽險業逢高獲利了解，致使現金部位大增，以及企業因應年底作帳、發放年終等預做資金調度需求所致。

(時報資訊)