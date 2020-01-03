國民黨總統候選人韓國瑜，引爆「韓流」，成功下架高雄民進黨執政，更引領眾多「韓粉」，各大造勢場場爆滿。一位深綠年輕人誤闖升旗典禮場子，見現場民眾眼神無比堅定；國歌響起，連自己內心都被感動了！韓所展現的「情懷」，讓他震撼：「那個男人有神一般的凝聚力！」

網友在PTT論壇發文《深綠知識青年的告白》，寫道：「本人為深綠知識青年，從小跟著台灣一起民主萌芽成長，跟著阿扁一起政黨輪替以為台灣要征服世界，從小看著國民黨貪汙賄賂黑金流氓議員長大的我，對於政治只有一個願望：看國民黨倒下！對於韓國瑜，一直在同溫層的我，也只是不停讚嘆怎麼有人可以如此無恥，把承諾當放屁，講話如此文不對題，把聽眾當白痴。」

話鋒一轉，發文網友表示：「直到有一天，其實也就是昨天，我一不小心，真的是一個無心，早起慢跑誤入韓國瑜的升旗典禮場子，漫步經過附近的群眾，竟發現每個老年人眼中散發的眼神都無比堅定！不騙大家，我腦袋裡閃過的是中華隊比賽時，大家望著陳金鋒的眼神！實在很不想將鋒哥跟那個男人扯在一起，我再次強調：是群眾的眼神跟你我這些肥宅看鋒哥的眼神很像而已！突然，這時候國歌響起來，我停下腳步，當下有點愣住，不曉得已經有幾年沒聽過國歌了……我下意識地在原地立正，在心裡哼著國歌歌詞，心中其實有一些些感動。」

發文網友指出：「在這個當下，似乎懂了韓國瑜的把戲，他一直以來將群眾玩弄於手心的把戲，就是『情懷』。他想讓大家重溫，1、20年前，那個經濟起飛，隨處可見國旗可聽國歌的年代；他不停洗腦大家，現在這麼苦都是民進黨害的。」「今天有個人出來鼓勵大家盡情揮舞國旗，大聲吶喊我愛中華民國，這還不讓人為他瘋狂嗎？我說選舉還剩 9天，那個男人有神一般的凝聚力，讓每個中老年人充滿希望，找到精神的寄託。所以我說，你的車票訂好了嗎？」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)