國軍黑鷹直升機昨上午在新北烏來山區一帶失事，墜毀在桶後溪谷，參謀總長沈一鳴等幾位高級將領不幸殉職。但卻有英粉專在昨下午發文，影射黑鷹墜機是有「外力介入」，心態可議。能源領域專家黃士修痛斥，總長罹難，英網軍立刻帶風向餵芒果乾，到底有沒有人性！但粉專發文沒多久後，隨即刪文，動機令人好奇。

挺英粉專昨(2日)事發日在臉書Po文，談及黑鷹墜毀，粉專認為，「今天是大陸談一國兩制滿周年，殉職者又是台灣軍方最高軍令系統指揮官，離選舉有不到10天….事態非常嚴重，沒釐清責任前，很難知道沈總長是意外事故或是整起事件有「外力介入」，該粉專更開嗆，國共謠言攻擊已經開始」。

對此，黃士修就痛批，「TMD小英御用網軍夠了沒？參謀總長罹難，你們立刻開始帶風向，這種時刻還在炒反中芒果乾，到底有沒有人性！」。

網友紛紛爆氣表示，「到底是腦殘外加無情到什麼地步才讓一個白披人皮的畜生說出這樣不人道的話？」、「冥黨撿到人血饅頭趕快又要帶風向了」、「這種言論沒有違反社維法嗎？」、「噁心」、「這種渣渣竟然相安無事，沒人查水表⋯？」、「被刪文了？」、「怎麼沒人性到這種地步啊！」。

挺英粉專臉書發文，文章傳開後，已將文章刪除。(圖/截自 臉書粉專，黃士修翻攝放置臉書)

(中時電子報)