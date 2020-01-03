廣告小妹常在臉書發文評論台灣時事，不過原本是上海人的她，卻因為身分關係常被認為是力挺國民黨，對此她在臉書PO文重申總統大選力挺蔡英文之外，甚至列出「2020黑名單」，公開點名不喜歡的政治人物。

廣告小妹臉書點名本屆立委支持的候選人，像是蔣萬安、吳怡農、賴品妤都在名單中，至於為何這些候選人是首選？她表示自己是個簡單的人類，除了純看臉之外，膚淺之餘，也跟著小宇宙走，但也感嘆因為大陸人身份，總被外界認定是藍粉，讓她再三澄清：「有一種紅，叫作『看國民黨很心煩』」，此外更擔憂日前忙著幫小英拉票，害怕被黑粉舉報滲透咋辦，不過仍公開表示蔡英文「老娘不想跟你偽裝友情」的態度，是讓她最欣賞之處。

廣告小妹臉書全文。（圖／廣告小妹臉書）

直接她更列出心中的黑名單，像是韓國瑜、柯文哲、郭台銘、謝長廷、鄧惠文、陳3Q都在榜上，也引起網友熱烈討論，紛紛留言：「看臉時代唯一支持將萬安」、「想敲鄧心理醫師跟陳3Q的掛」、「首推蔣萬安、吳怡農，手心手背都是肉」。

(中時電子報)