網友留言。（摘自批踢踢網頁）

「兵王」總士官長韓正宏罹難 部屬淚崩

空軍黑鷹直升機昨日迫降烏來山區，我國軍高階將官8人因公殉職，其中包括國軍最高長官參謀總長沈一鳴。對於沈一鳴的不幸罹難，齊柏林兒子在批踢踢發文表示，當初父親過世時，感念沈一鳴當時給予大力幫助。更表示沈將軍謙和友善，毫無架子，是台灣不可多得的人才！他認為，「緬懷將軍最好的方式，就是一起努力讓台灣更好」！一番真心表白讓網友淚崩，感嘆天妒英才！

齊柏林兒子以Pellaeon的帳號，在批踢踢以335字發文表達對沈一鳴的感念，以下是全文內容：

今天下午看到參謀總長罹難，真的非常難過......父親生前有幸結識沈將軍，將軍謙和友善，毫無架子，甚至有點可愛風趣！爾與國軍合作拍攝，等紀錄短片的合作期間，上將與空軍同袍總是全力支持拍攝工作，完全沒有所謂官大學問大的官僚氣息，完全相信且尊重專業，使我父親得以真實紀錄國軍弟兄們專業、艱辛、勇敢的搜救工作，合作過程非常愉快而順利！

2017年我父親在花蓮罹難，有賴沈將軍與空軍弟兄大力幫助，才順利協助將遺體運回台北，之後的告別式與紀念音樂會，皆是由沈將軍代表國防部出席，甚至百忙之中，仍錄製一段緬懷影片，事後也從來不把這些事情跟人宣揚，種種回憶與感激......唉，痛哉！

沈將軍真是不可多得的人才，黑鷹折翼，哲人其萎。好人往往留不住，英才每每遭天妒。我想，緬懷將軍最好的方式，就是一起努力讓台灣更好，才能讓他的犧牲，值得一些......

僅以此短文，紀念與緬懷尊敬的沈將軍。

(中時電子報)