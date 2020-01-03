常聽到吃太多的雞蛋會導致膽固醇過高，但最近有肝膽腸胃科的醫師表示，其實這些都是錯誤的健康觀念，並舉一案例說明，其實蛋、海鮮只要正確吃就不會有問題，反倒是精緻澱粉、不好的脂肪來源以及吸菸更容易促使肝臟合成膽固醇量過高。

肝膽腸胃科醫生陳炳城在節目《醫師好辣》中分享，有位45歲的男患者因腹痛、胃食道逆流來看診，經檢查後，發現他的血壓、血糖及膽固醇都太高，且家族又有中風病史。患者納悶的說，明明都吃的很清淡，肉和雞蛋都很少吃，只是飯吃得比較多，然後會抽菸而已。陳炳誠聽完解釋，其實蛋、海鮮並非是膽固醇過高的元凶，反倒是要少吃精緻澱粉、並改用好油（堅果、橄欖油），最重要的還是要「戒菸」。

陳炳誠表示，膽固醇的來源有兩種，一種是透過飲食攝取的，只占少數約百分之二十；另一種則是體內肝臟合成的，占了百分之八十。因此美國飲食指南也於2015年取消飲食中膽固醇的上限，但醫師強調，這並不表示食物中的膽固醇完全無害，可以為所欲為的暴食，因為食物對肝臟合成膽固醇有一定的影響，像是，反式脂肪酸、飽和脂肪酸等成分以及抽菸的自由基，都會促使肝臟合成膽固醇的量上升。

陳炳誠說，愛吃海鮮沒問題，只要不攝取過量的飽和脂肪酸，像是，吃蝦的時候不要吸蝦頭、吃螃蟹不要大啖蟹黃，其實就不會有問題。

(中時電子報)