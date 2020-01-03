小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】存股族找標的... 緊追政府基金操盤腳步

政府基金向來扮演「政策護盤」角色，過去多年來操作績效平平，然2019年各政府基金繳出9～10％以上，均寫下逾10年新高，投資專家表示，政府基金因規模龐大，績效未打敗大盤的23％，然而相較於存股族表現不遜色，值得存股族跟隨政府基金操作腳步。

【2】被動元件漲價 國巨開第一槍

晶片電阻庫存跌過頭，奇力新旗下旺詮1日發出通知，針對大中華區代理商全面停止厚膜電阻接單，恢復接單時間未定。龍頭廠國巨旗下通路商國益針對非直銷客戶，調漲電阻價格10～15％，全球晶片電阻製造商有限，整條供應鏈庫存乾涸之下，2020年被動元件漲勢由電阻拉開序幕。

【3】台灣5G單位標金 全球最貴 得標總價金已近900億！

5G頻譜競標2日進入第17天競價，暫時得標總價金896.21億元，與900億元大關只差一步之遙，相較總底價300億元則高出1.99倍接近兩倍的價金。

【4】壽險拋股債 銀行存款淹大水

壽險業第四季大賣股債，讓銀行存款「淹大水」。金管會2日公布國銀存放數字，國銀2019年11月底存款餘額達到40.57兆元，其中10月及11月連二個月單月存款暴增逾3千億元，二個月合計增加近6,427億元，銀行局副局長黃光熙表示，主要是法人存款大量增加。

【5】政府基金去年前11月海賺5,000億

2019年全球股市譜高歌，勞動基金（包含新舊制勞退及勞保等六基金）、國保基金及公務人員退撫基金等三大政府基金獲利拉出長紅，據統計，去（2019）年前11月賺逾5,005億元，再刷歷史新高，收益率各在9.34～10.52％之間，推估全年獲利有望上看5,300億元。

(中時電子報)