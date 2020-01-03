國民黨總統候選人韓國瑜，被外界認為支持者年齡偏大，不若總統蔡英文受年輕人歡迎。自從韓上網紅節目《博恩夜夜秀》後，觀看人次震驚各界，年輕人討論度提高；民進黨強行通過《反滲透法》與近日多起意外事件，更讓疑慮發酵，韓黑驚嚇大喊：「風向變了！」

網友在PTT論壇發文《風向被帶起了，我快要發瘋了啊！》寫道：「打開PTT，整個的風向被帶到韓導這邊了啊啊啊啊啊！先是《反滲透法》的疑慮在中老年人中發酵，過去那些戒嚴恐怖的社會氛圍又在他們眼前浮現。」

發文網友進一步指出，包括近日意外事件，讓蔡英文取消兩天造勢，不知對整體情勢會否造成影響？「最後10天根本不是什麼垃圾時間，隨時有個震驚消息，風向就會整個逆轉的草木皆兵，我超怕蔡被逆轉掉啊啊啊！」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「蔡英文這三年害慘多少人，真的夠了！年輕人低薪過勞、勞工一例一修惡法」、「風向一直都在韓總那邊好嗎！是你被綠媒蒙蔽了」、「這樣都可以逆轉的話，那民進黨真的該死」、「現在氛圍大概就是2008選前吧」、「選完才知道大家都很會演」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)