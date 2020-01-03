健身器材廠商岱宇(1598)擬併購北美首大電商SOLE健身品牌，朝自有品牌OBM業務轉型。董事長林英俊說，此次併購有布局北美線上電商、線下實體零售通路銷售表現，提升集團於全球健身器材產業整體競爭力。

林英俊指出，SOLE品牌聚焦中高端家用健身器材產品線上銷售為主，已打入美國最大健身器材通路Dick's Sporting Goods販售，從過去3年的財務表現來看整體營運相當穩定，每年營收平均約在新台幣23億元水準，平均毛利率約23％，稅後淨利約達新台幣1.3億元。

岱宇董事會通過將以2800萬美元加上淨資產金額併購Sole Fitness公司，取得北美第一大電商健身器材品牌SOLE，正式朝自有品牌OBM業務轉型。林英俊說，過去岱宇與SOLE品牌合作長達18年基礎，除北美市場以ODM業務代工合作模式，北美以外市場則由岱宇拓展銷售，且SOLE品牌健身器材產品研發設計、專利、以及售後維修服務皆由岱宇提供資源與主導，雙方共識為攜手擴大SOLE品牌北美家用健身器材市場占有率，透過集團整體品牌、行銷、倉儲管理、售後服務資源整合等，原SOLE品牌經營團隊高度熟悉美國健身器材產業與線上銷售業務模式，也將繼續留任共創良好業務綜效、提升競爭利基。

(時報資訊)