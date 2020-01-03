川普宣佈1月15日美中將簽署第一階段協議，加上昨天週選結算，台股昨天開高走高以上漲103點收在12100點，成交量為1409億元。

看法不變，原則上除非下週六總統大選出現令人意外的變數，否則在1月15日美中將簽署第一階段協議前，台股最差區間震盪、不然就是碎步盤堅上去。

而當大選後以及美中第一階段簽署後，過年前後提防短線利多出盡的回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。

(時報資訊)