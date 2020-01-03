《晨間解盤》美中簽協議前，台股可望盤堅(倫元投顧提供) 08:362020/01/03 時報資訊 倫元投顧提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 川普宣佈1月15日美中將簽署第一階段協議，加上昨天週選結算，台股昨天開高走高以上漲103點收在12100點，成交量為1409億元。 看法不變，原則上除非下週六總統大選出現令人意外的變數，否則在1月15日美中將簽署第一階段協議前，台股最差區間震盪、不然就是碎步盤堅上去。 而當大選後以及美中第一階段簽署後，過年前後提防短線利多出盡的回檔修正，之後再上去讓融券回補在波段相對高檔。 (時報資訊) #台股 #解盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 消息人士：劉鶴本週赴美簽訂第一階段貿易協議 22:032019/12/30 兩岸 傳劉鶴本周六赴華府 簽中美首階段貿易協議 00:362019/12/31 兩岸 陸副總理劉鶴將赴美簽署第一階段貿易協議 23:042019/12/30 國際 中美首階段協議就快簽了 劉鶴傳周六率團赴美 04:102019/12/31 財經要聞 堅持「打傘破網」 陸：掃黑除惡明年進入決勝階段 12:152019/12/31 兩岸 白宮顧問：中美或下周簽署首階段貿易協定 13:012019/12/31 財經 第一銀行iLEO數位帳戶多角應用 可成為第一金證券交割戶 18:022019/12/31 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 00:032020/01/02 財經 第一藝術空間展出「珍藏」林宗賢創作展 19:422020/01/02 財經 接軌國際零距離 一銀打造有溫度的「雙語分行」 20:012020/01/02 財經 財經熱門新聞 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 即時 10年來最佳手機是它 網嘆：可惜HTC回不去了 - 財經 三星跳電害慘高通 聯發科5G逆襲奪肥單？ - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 1分鐘財經掃描》跟著政府基金賺錢 這10檔別錯過 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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