隨著中國新經濟刺激措施增加、以及美中貿易的樂觀氛圍，美股四大指數持續創高，漲幅介於0.84%至2.07%，科技股漲幅最為強勁，指標股AMD飆逾7%、Apple、美光、博通、特斯拉漲逾2%、台積電ADR漲逾3%。

台股2020年開紅盤，電子、傳產股全面點火，追價意願拉高，帶量收復5、10日均線，最終上漲103.34點，漲幅0.86%，收在12,100.48點，成交金額為1,415.84億元。三大法人合計買超2.84億元，外資賣超34.3億元、投信賣超0.58億元、自營商買超37.72億元。

台股價漲量增，結構有利於盤勢，後市仍需量縮價跌，量增價漲。指數支撐為月線(約11,917點)附近，壓力為前高12,125點至12,250附近。KD交叉向上，9日K值高於50，短線多方轉強。

指數重新收復5、10日均線，波段支撐留意月線，櫃買指數持續創波段高點，中小型個股相對熱絡，操作建議指數高檔仍需留意風險，不宜追高。台股選股方向可留意半導體、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

(時報資訊)