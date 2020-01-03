櫃檯買賣中心於1月2日公告109年第1季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等155種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有118種，較108年第4季新增的公司有：南光(1752)、大學光(3218)、宜特(3289)、西柏(3541)、宇峻(3546)、太景(4157)、亞泰(4974)、大中(6435)、迅得(6438)、達爾膚(6523)、倉和(6538)、朋億(6613)、博智(8155)；減少的公司有：美時(1795)、瓦城(2729)、由田(3455)、鼎翰(3611)、江興鍛(4528)、榮剛(5009)、智冠(5478)、業強(6124)、是方(6561)、廣積(8050)、新漢(8234)、大地(8437)、大田(8924)、國統(8936)、明安(8938)、森鉅(8942)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：尼克森(3317)、由田(3455)、力致(3483)、世禾(3551)、聯上(4113)、健信(4502)、江興鍛(4528)、前鼎(4908)、同亨(5490)、德昌(5511)、創惟(6104)、立敦(6175)、幃翔(6185)、新潤(6186)、萬潤(6187)、海韻電(6203)、加高(8182)、盛弘(8403)、大田(8924)；減少的公司有：大車隊(2640)、大學光(3218)、宜特(3289)、西柏(3541)、宇峻(3546)、聯合(4129)、桓達(4549)、亞泰(4974)、大中(6435)、迅得(6438)、醫揚(6569)、博智(8155)。

(時報資訊)