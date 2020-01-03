台股2020年首個交易日發憤圖強，挾花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志力挺半導體三劍客台積電、日月光投控、力成，激勵市場氛圍轉佳，由最大權值股台積電領銜，指數以站上12,100點作為新年度開端，印證「台股要噴發、半導體大型股必領頭」的多頭慣性。

加權指數2日收12,100點，大漲0.86％，台股2020年順利博得好彩頭，最重要的推力當屬台積電獲得花旗環球重申看好，終場收339元；對照台積電2019年12月18日除息前一日收344.5元，離填息剩不到2％距離，台積電填息秀可望成為台股2020年開春最焦點。

徐振志在半導體產業研究影響力甚鉅，台積電2019年的大行情便始於他率先高喊台積電勢必攻克「3」字頭，徐振志新春再出新招，從先進封裝製程高成長性將優於主流打線封裝與覆晶封裝角度出發，點名台積電、日月光投控就是最大受惠者；同時，他也看到力成受惠記憶體需求復甦，帶來獲利大增契機。

台積電、日月光投控、力成三強共組花旗環球看好的「台系半導體權值三劍客」，推測合理股價分別是375、100與105元，投資評等都是「買進」。

(工商 )