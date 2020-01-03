加國製造業擴張放緩 4個月來最慢 09:062020/01/03 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據研調機構IHS Markit2日數據顯示，加拿大去年12月製造業活動擴張步伐放緩，創下四個月以來最慢，主因在於新訂單下滑以及企業對於經濟的樂觀情緒消退。 數據顯示，加拿大12月製造業採購經理人指數（PMI）從上個月的51.4跌至50.4，創下去年8月以來的新低，但仍高於榮枯分界線50。 其中，製造業新訂單指數從上月的51.6降至49.5，此為去年8月以來首度萎縮。至於就業指數則從上月的51.4降至51。 (工商 ) #製造業 #PMI #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 台經院製造業景氣燈號 終於好轉為黃藍燈 10:192019/12/31 財經 陸統計局：12月份中國製造業PMI為50.2％ 景氣穩定 10:262019/12/31 財經 陸12月製造業PMI 連2月擴張 04:092020/01/01 焦點新聞 官方製造業PMI 連二月擴張 04:102020/01/01 全球財經 《國際經濟》結束連7月萎縮，南韓12月製造業重返擴張 09:432020/01/02 財經 陸12月財新製造業PMI51.5斷回升勢頭 10:322020/01/02 財經 台製造業擴張 12月續升至56.2％ 12:462020/01/02 財經 擺脫7個月萎縮 韓製造業活動重返成長 23:002020/01/02 財經 印度12月製造業PMI攀升 七個月新高 23:002020/01/02 財經 英12月製造業PMI 四個月新低 23:002020/01/02 財經 財經熱門新聞 川普要去北京…陸慌了？專家曝驚天陰謀 - 財經 美晶片廠爆缺貨慘況！台積電竟中槍？ - 財經 三星搶發3奈米贏了？ 這資料一曝光...台積電竊笑 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 美伊衝突擴大！ 美期指挫逾350點 白宮發布緊急安全警告 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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