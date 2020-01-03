據研調機構IHS Markit2日數據顯示，加拿大去年12月製造業活動擴張步伐放緩，創下四個月以來最慢，主因在於新訂單下滑以及企業對於經濟的樂觀情緒消退。

數據顯示，加拿大12月製造業採購經理人指數（PMI）從上個月的51.4跌至50.4，創下去年8月以來的新低，但仍高於榮枯分界線50。

其中，製造業新訂單指數從上月的51.6降至49.5，此為去年8月以來首度萎縮。至於就業指數則從上月的51.4降至51。

(工商 )