推動雙語分行，合庫也動起來。合庫2日正式宣布全體270家分行「雙語化」的最新計畫指出，將在外籍遊客最愛的觀光景點西門町商圈內的「西門分行」，建置合庫在全台的第一家雙語示範分行，第二階段將在北部建置3家、中南部各建置1家，共5家雙語分行，接著陸續擴展到其他國內各分行，規劃至2030年，合庫旗下270家分行，將全面成為雙語分行。

行政院推動「2030雙語國家政策發展藍圖」，將台灣打造成雙語國家，各大行庫積極響應，由於合庫旗下有270家分行，分行家數為全體行庫最多，因此要全面完成雙語分行，格外不易；合庫董座雷仲達過去出任央行官員時，外派海外數年，本身英文流利、出掌合庫董座之後也非常重視合庫的外匯業務及海外布局，現在對於推動雙語分行，雷仲達亦積極推動，合庫內部也規劃，希望能在10年內讓270家分行全面「雙語化」。

合庫對此指出，已在2019年特別將西門分行重新裝修，包括各類告示牌、營業廳場所標示、外國人常用文件表單等等，都完成雙語化，並設置專屬英語服務櫃檯，搭配英語流利行員提供有溫度的服務。

除了英語系國家之外，合庫也同步考量到「非英語系」國家客戶，在英語服務櫃檯額外貼心配置多國語言翻譯機，讓來自不同國家客戶都可以直接用母語進行口譯；此外，合庫在提供雙語叫號機外，更增設雙語「觸控式導覽機」，提供英語介面的業務介紹及分行區域導覽功能之外，也方便外籍客戶即時瀏覽英語化業務內容。

為了培養更多雙語人才以俾未來擴張雙語分行，雷仲達亦從去年第4季在新加坡舉辦的首場新加坡法說會「練兵」，這場海外法說會的相關資料，雷仲達即要求合庫的行員自行翻譯編輯，此外，合庫不只提供英語進修補助，其他外語如日語、法語、德語、西班牙語等同樣提供補助，包括若可取得相關語言能力檢定證明，在升遷上還有加分獎勵。

(工商 )