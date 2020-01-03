麥格理證券指出，大立光先是受惠四鏡頭採用率增加，2020年起再加上大陸智慧機對高規格、4,000萬畫素以上鏡頭需求升溫，獲利成長動能比2019年更強，將推測合理股價升上外資圈最高的5,800元，同時，大立光更列名麥格理投資首選（Marquee Buy idea）。

光學鏡頭產業最近的焦點都被「二哥」玉晶光吸走，野村證券加入玉晶光研究範圍後，摩根大通證券再度調升推測合理股價至670元，雙雄聯手，讓玉晶光短短兩個交易日就漲約一成、創605元新高。不過，麥格理證券此時跳出來提醒市場，大立光才是鏡頭數量升級潮流的王者，讓資金開始瞄準股王大立光不甘寂寞的補漲行情。

麥格理證券針對智慧機鏡頭進行產業調查發現，2019年平均每一支新發表的智慧機搭載鏡頭數量已上升到3.9顆（包含前、後鏡頭），主相機搭載4,000萬畫素以上規格的比例，由2019年上半年的38％，倍增至下半年的75％；四鏡頭的滲透率也由4％，增長近九倍至39％。且多鏡頭可不是高階機種的專利，麥格理並指出，有愈來愈多的中低階機款，也搭載三或四鏡頭。

鑒於多鏡頭是智慧型手持裝置的潮流，麥格理預測，光學鏡頭2020、2021年的需求量分別來到52億與62億顆，至2021年，平均每支智慧機將搭載4.1顆鏡頭。

對應至大立光的營運表現，受到更高畫素、高規格鏡頭用量超乎預期帶動，麥格理進一步調高大立光產品單位售價預期，估計2019～2021年分別達1.4、1.74與1.84美元，激勵獲利向上，因而將大立光合理股價推估值由5,000元，一舉拉上5,800元。

(工商 )