昨（2）日UH-60M黑鷹直升機失事，造成8名軍官罹難。國防部指出，失事前最後回報天氣狀況符合標準，也沒有提及機械故障問題，事件仍在調查中。專家也提質疑問，若飛行路線有雲霧，為何飛機會直飛越山。

黑鷹直升機墜毀新北、宜蘭交界山區，從搜救畫面來看，現場幾度出現雲霧。據《聯合報》報導，專家指出，若是機械故障，應會立即回報，但失事後搜救直升機不易目視地面狀況，也無法吊掛傷患，若山區有雲霧，為何飛機沒有繞行海上，而選擇「直飛越山」，這恐會是事發關鍵。

飛安專家指出，要到蘇澳與東澳間的東澳嶺雷達站，航線上可選擇直線飛越烏來與坪林間的雪山山脈北支，或是繞行海上，且每天早上，空軍氣象聯隊都會針對全台天氣繪出報告，可依此決定航行路線，並根據狀況修正。

專家表示，現場雲霧可能是在短時間內出現，但如果雲霧超乎預期可回報要求轉向，站管人員也不太會拒絕，但失事前回報能見度4至7浬，中間的落差為何，將會是調查重點之一。

(中時電子報)