館長發文。（圖／翻攝自飆捍臉書）

網紅「館長」陳之漢昨(2日)本計畫邀韓國瑜陣營發言人何庭歡上直播節目對談，但因國軍直升機黑鷹失事，造成8死5傷，昨傍晚臨時宣布節目取消，或許是見目前亂象，館長今凌晨生氣發文說：「利用空難還在吵政治的朋友們，我X你媽XX」。

有鑑於選戰進入最後倒數，韓競選團隊日前聯繫館長，希望能上館長節目再次分享理念，但館長團隊協商後只答應讓發言人何庭歡上陣，而館長方面事先不會先提供問題，全採現場即席問答方式。消息一出受到外界矚目，但因重大國軍失事事件，館長昨臨時宣布：「國軍最嚴重空難所以國民兩黨，宣布停止選舉行程三天，所以今晚直播韓辦也打電話來，取消本次的直播行程」。

今凌晨，館長突然痛心再度寫下：「利用空難還在吵政治的朋友們，我X你媽XX」，憤怒外界再度模糊焦點，網友也說：「利用空難還在吵⋯⋯政治幹話篇又開始了」、「國軍損失等同於國家損失，不論政黨不論顏色應當哀悼，為此次犧牲奉獻的給予最高敬意，並強烈譴責在此事此時發表幸災樂禍之言之人。」、「真的..看到還有人把這事情拿來政治批判，我就很難過也很不開心」、「事情發生的時候是軍人的身份，應該是中立的，不要對立，一起哀悼」。

(中時電子報)