陳伯伯經過動脈取栓術(IA thrombectomy)開通阻塞血管成功將血栓取出。(圖/恩主公醫院提供)

「原本都好好的，但突然左手左腳沒有力氣癱軟在地，感覺想講話也講不出來」。66歲的陳伯伯日前參加選舉造勢活動，在現場氣氛熱絡時突然倒下，被身旁親友緊急送往恩主公醫院後，急診醫師根據陳伯伯左手左腳半邊偏癱、口齒不清評估為疑似腦中風症狀，立即啟動院內腦中風處置流程進行腦部影像掃瞄及照會神經內科，經神經內科醫師評估診斷為右側中大腦動脈阻塞而造成急性梗塞性腦中風。

陳伯伯於發作3小時內即被送往恩主公醫院進行救治，經急診醫療團隊快速評估啟動腦中風處置流程後，神經內科朱海瑞醫師在病人到院1小時內即給予血栓溶解劑，該藥物有機會溶解造成血管阻塞的血栓並立即安排緊急進行新式微創導管動脈取栓手術(IA thrombectomy)，術中成功將血栓取出，開通阻塞的血管，恢復腦部血液灌流。

術後，陳伯伯手腳力氣恢復，也能正常講話，2天後已可下床走路。陳伯伯經醫師檢查後發現患有高血壓及心律不整卻從不自知，醫師按照陳伯伯身體狀況，開給他高血壓及預防血栓再生成的藥，陳伯伯之後持續在門診接受定時追蹤治療。

恩主公醫院神經內科朱海瑞醫師表示，在新聞上常常看到選舉時許多民眾情緒相當高昂激動，而一般人也常將情緒激動，非常生氣形容說是氣到中風，實際上情緒激動、生氣通常不是造成腦中風的主因，中風一般非單一因素造成，年齡、罹患高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心律不整等慢性病沒有發現或沒有規律控制才是腦中風的主要原因，在中風發作前通常腦血管早已日經月累的逐漸硬化狹窄了，直到到達臨界點最後在某一天血管完全堵塞住或是破裂出血了就造成腦中風。因此民眾預防腦中風最重要的事情是定期量測血壓、接受健康檢查，若查出慢性疾病，需配合醫師指示好好控制。

另一方面，腦中風常常是突然發生的，常見症狀是突發性的單側一手一腳無力麻痹、口齒不清、臉歪嘴斜等等。若屬腦中風好發高危險族群，應隨時注意是否有疑似中風症狀，以立即送醫尋求適當的治療。可謹記腦中風四字訣「臨微不亂」:

1.臨」時手腳軟：單側手腳無力，或單側舉不起手腳。

2.「微」笑也困難：臉部表情不對稱，或嘴角歪斜。

3.講話「不」清楚：口齒不清或無法表達。

4.別「亂」快送醫：看到以上其中一種徵兆，立刻記下發作時間，通知119緊急送醫。

在治療方面，急性梗塞性中風近年來有一新式微創導管動脈取栓手術，部分適合病人在腿上入針將專用抽吸管或支架放入腦中血管堵塞處，嘗試將血栓移出體外，以恢復正常腦部血流，挽救受損傷的腦部。取栓手術傷口僅比抽血針孔大一些，手術本身相關的併發症低安全性高，可提升腦中風後大幅恢復的機會。恩主公醫院院長吳志雄表示，醫院引進多功能管攝影設備發展動脈取栓手術，將中風患者黃金治療時間3小時延長至6小時，希望提供地區民眾更完善的醫療資源，進而提升治療效率。

「預防勝於治療」，朱海瑞醫師提醒，平常還是需要多多關心自己和家中長輩的身體狀況，並謹記腦中風辨識四字口訣，若疑似中風發作迅速就醫，這才是遠離腦中風最好的方法。

(中時電子報)