空軍黑鷹直升機墜落造成8死5傷的悲劇。昨天深夜消防與軍方搜救人員已將生還者以及罹難者忠骸運送下山，今天將進行一連串的失事原因調查。但昨天搜救現場最令人印象深刻的是，當搜救隊員抵達現場時，發現生還者之一的通次次長曹進平中將手拿哨子，發現搜救隊員抵達，一邊照顧同袍，還一邊指揮搜救找出生還者與受困者遺體，冷靜的在現場指揮若定，令人印象深刻。

這次陪同參謀總長沈一鳴前往東澳嶺雷達站勞軍及視導部隊的人員中，除了沈一鳴外本身是幻象戰機飛官外，曹進平中將也是當年幻象戰機換裝時，與沈一鳴、現任總統府副侍衛長柳惠千同一批前往法國受訓的種子教官，也擔任過空軍新竹聯隊長。

空軍表示，曹進平頭腦冷靜，危機處理能力在空軍中數一數二，過去在新竹聯隊長期間，每次遇到事故，空軍都會派他進行危機處理，若是有飛行員在訓練時在空中遇到狀況，他都是第一時間趕到飛行管制室，親自將天上的戰績穩穩地帶回地面。

由於曹處事能力佳，因此也擔起國防部國會連絡處長的重任，在立法院受到朝野立委相當好評。尤其他又精通法文與英文，過去只要有法國外賓來訪，都是由他主動進行接待。

曾與他共事過的部屬與長官印象更深刻的是，他開會報告前一定都會詳讀牢記所有資料，不管是他對長官簡報，或是自己主持會議，幾乎曾來沒看過他帶過資料進會議室，只要一上場就能精闢的侃侃而談。

由於今天軍方將會前往失事現場取回黑鷹直升機上的黑盒子進行判讀，但是因兩位飛行員都已經罹難，曹進平本身是資深飛官，因此他對於事發當時的專業判斷與記憶，也將會是調查的線索。

(中時電子報)