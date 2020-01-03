黑鷹直升機失事，參謀總長沈一鳴不幸罹難震撼全台，在各界哀悼處理之際，國民黨台北市議員羅智強發現，批踢踢的綠網軍卻要將風向帶到前總統馬英九身上去，他痛批，現在台灣舉國上下都在哀悼之際，網軍竟然在血口噴人，消費國軍和馬英九，是怎樣的網軍這麼沒人性！

羅智強於臉書發文表示，黑鷹失事，全國悲痛，蔡英文、韓國瑜分別停止競選活動，值得肯定。沒想到PTT的「楊蕙如們」依然出動，批評「黑鷹是馬英九要買的」，說黑鷹失事，是「馬英九幹的好事」！那應該問，民進黨怎麼不去跟美國說，黑鷹買錯了？說「黑鷹的設計就有問題」？

羅智強反問民進黨，否則的話，為什麼全世界最先進的直升機，到了民進黨手中，就兩年掉兩架？是維護出了問題，還是其他問題；難道不該好好了解清楚，再對症改進？今天失事的黑鷹直升機，隸屬於空軍救護隊，是民進黨去年從陸航撥用的。用悲劇黑馬英九的網軍，要不要問問民進黨，有沒有妥善建立空軍救護隊的後勤機制呢?

羅智強嘆氣，台灣人民現在尊重救援工作，不想掀起政治口水戰。但「楊蕙如們」居然血口噴人，又要消費國軍，消費馬英九，難道idcc，還沒有給網軍足夠的教訓嗎？

(中時電子報)