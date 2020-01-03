安孝燮飾演的徐宇震是傲嬌男。（圖／龍華電視提供）

【浪漫醫生金師傅2】快問快答_世上最難懂的是安孝燮的笑點

李聖經最近為宣傳《浪漫醫生金師傅2》，和首度合作的安孝燮大玩快問快答，，兩人透露初次見面是在閱讀劇本那天，雖然安孝燮給觀眾的形象是「陽光活潑」的大男孩，其實私下的他是個非常「怕生慢熟」的個性，李聖經為了想趕快讓兩人培養默契，對安孝燮開了玩笑，結果開得太過頭，反而讓兩人之間變得更尷尬。

李聖經還爆料說，安孝燮飾演的徐宇震是個內外反差極大的「傲嬌男」，雖然外表木訥，內心會暗自照顧弱勢、包容恩彩，看到別人痛苦也會很著急。但讓李聖經不能理解的是在拍攝現場，安孝燮突然會在不好笑的場面一個人笑得很開心，請他講出來一起分享，他也說不上來；還有大家都在哈哈大笑時，只有宇震不笑，所以「世界上最難懂的事情，難道不是宇震的笑點嗎？」

對於靈魂人物「金師傅」，李聖經認為金師傅常常在拍攝現場炒熱氣氛，是個很「可愛」的人，而安孝燮則說是個值得「尊敬」的人。

《浪漫醫生金師傅2》將於1月10日起，中華電信MOD>戲劇>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定1月30日起，每週四、五晚間七點在MOD354頻道「龍華影劇台」。2月1日起，每週六晚間九點，在MOD 353頻道『龍華偶像台』，全台電視首播。

(中時電子報)